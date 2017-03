publié le 08/03/2017 à 14:05

Elles sont déterminées, fortes, courageuses, inventives, inspirantes. Les femmes sont extraordinaires. Ce mercredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de se pencher sur celles qui, malgré les interdits et les situations politiques de leurs pays, parfois en guerre, parviennent à faire bouger les lignes, à reconstruire la destruction, à lutter contre l'ennemi, à se battre pour leurs droits et leur liberté.



Au Moyen-Orient, zone particulièrement animée par les conflits, les femmes ne sont pas toujours les citoyens les plus libres. Pourtant, elles résistent. De différentes manières, pour différentes causes et dans différentes régions, ces femmes refusent d'abandonner des sociétés pourtant souvent hostiles à la libération de la femme. Elles forcent le respect.

Les Kurdes contre Daesh en Irak et en Syrie

Les documentaires, reportages, articles, ne manquent pas sur cette question. Il faut dire que le sujet est fascinant. Des femmes se battent à la kalachnikovs et aux grenades contre les jihadistes de l'État islamique, notamment dans la région du Kurdistan. Ces femmes sont d'ailleurs l'objet d'un documentaire qui sort au cinéma mercredi 8 mars, Terres de roses.



Il les montre sans artifice, sans commentaire, au quotidien de leur lutte pas seulement armée, mais aussi psychologique. Car ces femmes ne se battent pas uniquement pour libérer leur territoire des griffes de l'organisation terroriste, mais aussi pour leur liberté, leurs droits, leur éducation. D'ailleurs le documentaire consacré à ses combattantes - qui s'appellent "camarades" entre elles - s'ouvre sur cette citation : "Ce qui compte pour nous, c'est la liberté de l'âme, sa beauté".

> Gulîstan, terre de roses - (Bande-annonce)

5 Palestiniennes pilotes automobiles

C'est une façon inhabituelle de lutter pour les droits des femmes. Pourtant, le combat de ces cinq Palestiniennes n'est pas féministe en soi, il est juste passionnel : les Speed Sisters sont les uniques femmes pilotes de courses de voitures dans tout le Moyen-Orient. Même si elles n'ont pas voulu le faire pour la symbolique, leur victoire l'est nécessairement devenue. Elles se sont battues pour mettre en oeuvre leurs rêves, des fantasmes pourtant compliqués à réaliser dans une région où les droits des femmes ne sont pas une priorité.



Elles ont du faire face aux regards désapprobateurs dans leurs villages respectifs. Enfin au départ seulement, car maintenant qu'elles ont réussi à se hisser au même niveau que celui des hommes, leurs voisins sont fiers d'elles.



"Ce film doit être la preuve qu’il y a des jeunes Palestiniennes qui se battent pour leurs rêves, et qui font tout pour être indépendantes. J’en avais marre que les seuls films sur la Palestine ne parlent que de guerre", tranche l'une d'entre elles - les vedettes du film Speed Sisters, sorti en 2015.

> Speed Sisters - Official trailer

Une ingénieure reconstruit la bande de Gaza

Gaza est un territoire occupé et assiégé. Pour reconstruire les bâtiments démolis par des décennies de conflits armés, il est compliqué de trouver du sable pour fabriquer du ciment et ainsi du béton. Mais une femme ingénieure, Majd Mashhrawi, avec son partenaire, Rawan Abdulatif, a trouvé une solution bien accueillie sur place, raconte le site Middle East Eye.



À cause du blocus imposé par le gouvernement israélien depuis 2006, les matières nécessaires n'arrivent pas jusqu'à Gaza. La jeune femme a alors eu l'idée de remplacer l'agrégat et le sable par des cendres. Par la même occasion, l'initiative remédie également à un problème écologique causé par la surproduction de déchets de cendres, auparavant enterrés sous le sol. Son "Green Cake" est plus léger qu'un parpaing ordinaire, respectueux de l’environnement et serait tout aussi efficace.

Elles chantent pour leurs droits en Arabie Saoudite

Faire du roller, du skate, jouer au basket ou danser dans la rue, les armes de ces Saoudiennes ont été condamnées par leur société. En décembre dernier, les membres de Majedalesa ont chanté pour leurs droits avec leur chanson Hwages dans un pays où elles ne peuvent ni conduire, ni travailler, où leurs libertés sont restreintes.



Ce n'est pas la première fois que ce collectif enfreint les interdits. En 2013 déjà, elles ont défié leur gouvernement en réclamant le droit de conduire avec ce slogan : "Conduire est un choix".

> ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ - ¿¿¿¿¿¿ | Majedalesa - Hwages

Le combat des femmes pour leurs droits et leur liberté n'est jamais acquis. Au Moyen-Orient plus qu'ailleurs, ces courageuses figures, anonymes ou non, nous rappellent que les femmes sont toujours oppressées au XXIe siècle, qu'elles peuvent être considérées comme des citoyens de secondes zones. Pour la journée internationale des droits des femmes, et pas seulement, il est important de se rappeler, en tant que femme, que le combat n'est jamais complètement terminé.