publié le 17/02/2018

Et dire que ses propos devaient rester confidentiels. Laurent Wauquiez se trouve pris dans une tempête après avoir été enregistré à son insu, face à des étudiants d'une école de management de Lyon. Le président du groupe Les Républicains leur avait demandé de ne rien divulguer de ses propos, mais l'un d'eux a enfreint la règle et envoyé la bande-son à l'émission Quotidien, qui l'a diffusée ce vendredi 16 février.



Laurent Wauquiez y égratigne amis et adversaires politiques. Il affirme notamment qu'Emmanuel Macron et ses équipes ont contribué à mettre en place une cellule de démolition contre François Fillon, que Gérald Darmanin, alors visé par une plainte pour viol, "allait bientôt tomber", ou encore que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, mettait sur écoute les portables de ses ministres.

Laurent Wauquiez et ses proches, mutiques à la divulgation de cette bande-son, ont finalement lancé une opération déminage. Il leur aura fallu une nuit pour organiser la contre-attaque. Dans un communiqué en date de ce 17 février, le patron LR dénonce des propos enregistrés de façon illégale et des méthodes peu déontologiques, il promet des suites judiciaires.

Déclaration suite aux propos diffusés par l'émission Quotidien. pic.twitter.com/VyTilABubW — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 17 février 2018

Laurence Saillet, porte-parole des Républicains s'insurge contre un montage vidéo "malhonnête" et des propos "sortis de leur contexte". "Nous somme surpris de voir qu'un montage fait illégalement et ne rapportant absolument pas l'intégralité des propos du président (des Républicains, ndlr) puisse susciter autant d'émotion dans le monde journalistique", affirme-t-elle. En off, des proches de Laurent Wauquiez expliquent qu'il s'est fait piéger alors qu'il avait prévu de parler de façon plus libre.



Laurent Wauquiez a également pris soin de revenir sur ses propos concernant Nicolas Sarkozy et les écoutes en conseils des ministres. Le président de la région AUvergne-Rhône-Alpes a appelé Nicolas Sarkozy pour lui présenter des excuses. Celui-ci, très mécontent, en a "pris note". Quoi qu'il en soit, cette polémique tombe au pire moment pour Laurent Wauquiez. Depuis quelques jours, le chef de file LR avait amorcé une remontée dans les sondages mais certains militants, très attachés à Nicolas Sarkozy, risquent de lui en vouloir.