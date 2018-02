publié le 19/02/2018 à 08:13

Ce n'est pas une surprise. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le vrai Wauquiez. C'est un dézingueur. C'est celui qui disait : "Notre classe politique pourrit par la tête".



Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il se soit "lâché" devant des étudiants qu'il ne connait pas. Il s'agissait de ses premiers cours, et il les a abreuvé de petites phrases assassines. Il a éparpillé façon puzzle.

"Gérald Darmanin ? Il va tomber !", dit Wauquiez à propos du ministre des Comptes publics qui fait l'objet d'une plainte pour abus de faiblesse. Vous me direz, Wauquiez est cohérent : c'est lui qui a le plus rapidement appelé à la démission du ministre.

"Nicolas Sarkozy ? Il a mis ses ministres sur écoutes". C'est invérifiable, et Wauquiez a présenté ses excuses à l'ancien chef de l'État. "Emmanuel Macron ? Il a organisé en partie la chute de Fillon !" Si Laurent Wauquiez a de vraies infos, il faut qu'il les publie. "Angela Merkel ? Elle n'a aucun charisme !" C'est mieux que d’être malhonnête.

Mauvaise opération à court terme

Et dire que Laurent Wauquiez avait confié que donner des cours à l'EM Lyon allait lui permettre de sortir de la politique politicienne, de prendre un peu de hauteur, avec des conférences sur "les classes moyennes" ou encore "le modèle républicain au défi du communautarisme". Le naturel est revenu au galop devant les étudiants.

C'est une mauvaise opération à court terme, parce qu'il était dans un moment plutôt satisfaisant. Il y avait une éclaircie dans les sondages. Il s'était pas mal débrouillé sur France 2 il y a quinze jours dans L'Émission politique. Et puis il avait engrangé deux victoires lors de législatives partielles.



Mais là on voit bien la gêne dans son parti. On voit bien aussi comment ses rivaux à la présidentielle en profitent. Valérie Pécresse qui le traite avec mépris. Xavier Bertrand qui le sulfate.



Le président de la région des Hauts-de-France qui estime que cette tonalité c'est celle de Le Pen, et qui laisse entendre que Laurent Wauquiez pourrait être derrière la publicité autour des plaintes contre Darmanin et Hulot.

Le style Trump pour draguer l'électorat du FN

Disons que ce genre de dérapage apporte de l'eau au moulin de ses adversaires. Cela dit, à moyen terme, c'est précisément ce qu'il cherche à construire. L'homme à la parka rouge, avec sa grosse montre, qui dit des gros mots. Ce personnage "cash" qui dit ce qu'il pense. On disait ça de Nicolas Sarkozy.



C'est aussi le style Trump. Un style qui, croit-il, lui permettra de séduire un électorat de droite plus large que celui des Républicains. Son pari c'est d'aller à la rencontre de ceux qui ont voté Le Pen à la présidentielle.



Cet électorat massif (je vous rappelle que Marine Le Pen a fait 11 millions de voix), Laurent Wauquiez pense qu'on ne le séduit pas en se montrant bien élevé, élitiste, technocratique. Non cet électorat-là, on le séduit en parlant vrai, direct.



Laurent Wauquiez veut s'afficher comme l'anti-système, celui qui s'oppose au système. Pour un pur produit du système, ce n'est pas banal.