Législatives partielles : l'exécutif craint le grand chelem de la défaite

publié le 19/02/2018 à 07:11

L'alerte a été déclenchée après la double claque électorale dans le Val-d'Oise et le Territoire de Belfort, deux scrutins marqués par un taux d'abstention inquiétant. Je peux vous dire que ces législatives partielles à partir de mars donnent déjà des sueurs froides dans l’exécutif.



Il y en a une dans le Loiret, en Haute-Garonne, en Guyane, à Mayotte et dans une circonscription des Français de l'étranger. "On risque de perdre des députés, mais surtout d'enclencher une dynamique négative pour les Européennes et les Municipales", s'inquiète un parlementaire.

Le mot d'ordre c'est donc de "mobiliser". C'est pour ça que le jeudi 15 février, le porte-parole du Benjamin Griveaux, en déplacement à Toulouse pour une rencontre avec des Français, en a profité pour aller soutenir le candidat La République En Marche, Mickaël Nogal.

Pas ou peu de caméras. Un peu de presse locale. "L'objectif c'est de pousser les habitants à aller voter", confie un membre du gouvernement.



D'ailleurs Matignon me confirme que le premier ministre Édouard Philippe qui avait mouillé la chemise dans le Val-d'Oise aux côtés de Christophe Castaner, n'hésitera pas à aller soutenir d'autres candidats s'ils en font la demande.