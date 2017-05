et Loïc Farge

publié le 11/05/2017 à 11:00

Pascal Praud constate d'entrée que Jean-Luc Mélenchon est un un habitué du parachutage politique. "Les gens du Nord : parachutage en 2012 à Hénin-Beaumont à l'occasion des législatives", rappelle-t-il en premier lieu. "Les gens du Sud-Ouest : parachutage en 2009 à l'occasion des européennes", poursuit-il. "Et depuis hier (mercredi 10 mai, Ndlr), les gens de Marseille", ajoute le journaliste.



"Je suis partout chez moi", a justifié Le leader de La France insoumise ? "Cela prouve qu'il n'y a pas que la télé qui rend fou", analyse Pascal Praud. "La vérité est plus banale : Mélenchon débarque dans une circonscription (la quatrième, Ndlr) qui l'a placé en tête avec 39% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, là où le Front national est faible et la droite, absente", constate-t-il. "Grand dessein, petits calculs !", se désole-t-il.

"Mélenchon ne connaît pas Marseille. Le statut d'élu local lui a échappé. Quitte à s'envoyer en l'air, autant avoir un bon parachute !", décrypte le journaliste. "Je me demande si à la fin, les gens, il ne les prendrait pas un peu pour des imbéciles, Jean-Luc Mélenchon ?", interroge Pascal Praud.