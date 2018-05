Vitesse à 80 km/h : le recadrage d'Édouard Philippe

et Léa Stassinet

publié le 18/05/2018 à 12:05

La mesure semble diviser, même au sein du gouvernement. L'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens est plutôt mal accueillie par les automobilistes, même s'il sera appliqué pour une période test de deux ans. C'est justement à ce sujet qu'un citoyen a interrogé le ministre de l'Intérieur, en réunion publique à Rungis, jeudi 17 mai.



"Sur les 80km/h, j'aimerais avoir votre position", a demandé un participant. Une requête que Gérard Collomb a préféré esquiver, faisant valoir un "joker". Il a rapidement enchaîné sur la question suivante sous les rires des 150 personnes présentes.

Un moment de gêne qui n'est pas passé inaperçu, et que le Premier ministre n'a pas voulu laisser passer. En déplacement à Strasbourg, Édouard Philippe a rappelé que le gouvernement devait être solidaire sur cette mesure. "Nous avons débattu au sein du gouvernement cette décision. Elle a été prise, elle est aujourd'hui la décision de l'ensemble du gouvernement. Je sais évidemment pouvoir compter sur l'engagement du ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que cette décision soit mise en oeuvre dans d'excellentes conditions", a-t-il réagi.

Une bonne décision "impopulaire" pour Philippe

"Quand on a l'honneur d'exercer des responsabilités publiques il faut parfois choisir entre de mauvaises décisions qui rendent populaires et de bonnes décisions qui rendent impopulaires. Je crois que le gouvernement dans sa globalité a choisi et assume ce choix", a conclu le locataire de Matignon.



Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a également pris la parole, estiment que la sortie de Gérard Collomb n'était "pas un couac". "Mais chacun peut avoir ses réserves, plusieurs ministres les ont exprimées", a-t-il ajouté.