Le journal de 6h30 : Virginie Calmels remplacée par Jean Léonetti

publié le 18/06/2018 à 07:15

La greffe n'a pas pris au sommet des Républicains. Laurent Wauquiez se sépare de sa numéro deux la juppéiste Virginie Calmels. Elle est remplacée par un expert de la fin de vie : le médecin et maire d'Antibes, Jean Léonetti.





Virginie Calmels avait surpris en rejoignant le très à droite patron de l'opposition. Mais elle multipliait les critiques ces derniers temps. La dernière, hier matin, où elle l'accusait d'être "uniquement là pour défendre sa propre ligne". Cela aura été celle de trop pour le patron des Républicains.

Laurence Sailliet, porte-parole du parti, a considéré la sanction logique sur RTL : "Virginie Calmels a décidé de taper sur notre famille politique et ça, ce n'est pas acceptable, ça n'est pas acceptable pour les militants, pour nos élus et notre famille politique." Il y a une semaine, la numéro 2 critiquait déjà vivement un tract distribué par son parti qu'elle jugée "anxiogène", constatant un "dysfonctionnement" au sommet du parti.

À écouter également dans ce journal

Bac 2018 : plus de 753.000 lycéens ont rendez-vous ce matin avec leur première copie. Avec la philosophie pour les filières générales et technologiques et le Français pour les bac pro. À l'angoisse de la feuille blanche s'ajoute cette fois l'inquiétude d'arriver en retard car la grève se poursuit cette semaine à la SNCF.



Fait divers : le Parquet n'a pas encore tranché entre l'attentat et l'acte de déséquilibré. Après l'attaque de la Seyne-Sur-Mer, dans le Var. Une femme voilée a blessé au cutter deux personnes hier matin dans un supermarché et le mobile n'est pas très clair.



Société : le décret est paru au Journal Officiel, à partir du 1er juillet, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires. Il y a 20.000 panneaux à changer.