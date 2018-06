et Marie Zafimehy

publié le 18/06/2018 à 12:49

"Il faut se rassembler". Après le limogeage de la vice-présidente des Républicains Virginie Calmels par Laurent Wauquiez sur fonds de fortes dissensions, Nicolas Sarkozy appelle sa famille politique à s'unir. "Je ne peux dire qu'une seule chose : j'aimerais que tout le monde comprenne cette idée simple que sans le rassemblement rien n'est possible", a déclaré l'ancien chef de l'État au micro de RTL.



Nicolas Sarkozy, qui s'est retiré de la vie politique après sa défaite à la primaire de la droite en 2016, se refuse à tout autre commentaire. "J'ai pas envie de parler de tout ça, ce n'est plus ma vie, c'est autre chose", estime-t-il. "La politique, vous êtes dedans ou dehors, maintenant je suis dehors."

Juppéiste et adepte d'une ligne politique plus modérée que le président du parti Laurent Wauquiez, Virginie Calmels a adressé son ultime critique à la direction des Républicains dans une interview au Parisien dimanche 17 juin. Des propos qui n'ont pas plu au président de la région Rhône-Alpes qui l'a immédiatement limogée et remplacée par le médecin Jean Leonetti.