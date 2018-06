publié le 18/06/2018 à 19:45

Tremblement de terre chez Les Républicains. Après plusieurs critiques faites à l'encontre du président du parti, Virginie Calmels, la numéro 2 a été écartée dimanche 17 juin. Dans un communiqué publié sur Facebook, Laurent Wauquiez a justifié sa décision en estimant que sa vice-présidente déléguée avait choisi "l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route de notre mouvement".



Cet épisode a-t-il fragilisé encore plus le parti ? Pas pour le président du groupe LR a l'Assemblée nationale, Christian Jacob, qui parle d'une "histoire arrivée à son terme". Sur RTL, il a ainsi expliqué que Virginie Calmels, "avec toutes ses qualités, n'a pas trouvé son espace dans l'équipe dirigeante".

"La greffe n'a pas pris. Aujourd'hui ça ne marchait plus, il faut savoir l'assumer", a-t-il poursuivi, estimant "qu'il fallait prendre cette décision" et que ce n'était "pas un drame". Pour le député de Seine-et-Marne, l'heure est à la reconstruction du parti. "On vient de perdre deux présidentielles à la suite et deux législatives. Ce n'est pas rien. Les Français veulent qu'on fasse preuve d'humilité", a-t-il conclu, assurant que la reconstruction ne passerait "que par le collectif".