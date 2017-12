publié le 03/12/2017 à 13:23

Benoît Hamon fait des violences faites aux femmes l'une des priorités de son mouvement. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 3 décembre, il est longuement revenu sur la libération de la parole des femmes depuis l'affaire Harvey Weinstein. "C'est un sujet qui me concerne, a-t-il affirmé au micro de RTL. Je trouve que c'est une chance, pour nous, que cette parole se soit libérée".



Pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle, la question essentielle est de savoir comment être "plus rigoureux" : "C'est de savoir comment on devient plus efficace pour informer, former et détecter". Interrogé sur ce qu'il comptait faire contre les violences au sein de Génération.s, son mouvement politique, Benoît Hamon a expliqué avoir mis en place un système de référentes nationales. Ces dernières "s'appuient sur des référentes ou référents régionaux", afin que les possibles cas de violences sexistes et sexuelles au sein du mouvement puissent être dénoncés et leurs auteurs être punis.