VIDÉO - Un assistant parlementaire donne des conseils en école de lobbying

L'émission "C Politique" a filmé un collaborateur du député PS Nicolas Bays en train d'intervenir auprès d'aspirants lobbyistes pour leur apprendre à faire pression sur les parlementaires.

par Clémence Bauduin publié le 13/02/2017 à 21:14

On ne connaissait pas les collaborateurs parlementaires avant l'affaire Penelope Fillon, et voilà que les casseroles de certains d'entre eux résonnent dans les couloirs du Parlement. Les conditions qui régissent l'exercice de collaborateur parlementaire sont floues, mal définies, et permettent à certains d'entre eux de compléter leurs revenus avec des pirouettes parfois aux antipodes de leur rôle politique. Ainsi, l'émission C Politique diffusée sur France 5 a dévoilé, dimanche 12 février, la double casquette de collaborateur parlementaire, assistant du député PS du Pas-de-Calais Nicolas Bays et également, en parallèle, conseiller auprès de lobbyistes en devenir.



Les formateurs de certains représentants d'intérêt seraient ainsi, parfois, des conseillers évoluant également de l'autre côté de la barrière, aidant à la rédaction de propositions de loi et suppléant les activités des parlementaires. Dans la vidéo, le collaborateur parlementaire de Nicolas Bays livre une leçon saisissante à un petit groupe attentif de lobbyistes. Il utilise, en guise de cas pratique, la fermeture d'une usine de sacs plastiques à la suite de la mesure de Ségolène Royal interdisant leur distribution en magasin. "Vous appelez quelqu'un comme Emmanuel Macron - à l'époque à l'Économie - pour lui demander si au nom de l'environnement on est obligé d'aller détruire des emplois", conseille d'abord le collaborateur parlementaire.

"Vous vous débrouillez pour que les parlementaires de la circonscription montent au créneau de manière publique, car c'est leur intérêt : ce sont leurs électeurs qui sont en train de se faire virer, poursuit-il. Soyons clair : les sacs plastiques, on s'en fout, ils auraient pu faire des mines antipersonnel à l'uranium, on les aurait tout de même défendus", ajoute-t-il. Nicolas Bays, questionné par une équipe de C Politique, peine à cacher sa gêne et son étonnement. "Je ne savais pas qu'il apprenait aux lobbies à rédiger un amendement, c'est gênant. Il arrêtera", déclare-t-il dans le même reportage.