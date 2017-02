publié le 08/02/2017 à 11:33

"Je n'ai pas travaillé avec elle mais ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillait pas. Je l'ai côtoyée (à) des réceptions, quand j'emmenais des groupes à Paris. Je la voyais mais, en même temps, vu mes fonctions, je n'avais pas à travailler avec elle non plus". Ce mercredi 8 février, Jeanne Robinson-Behre est sortie de son silence. L'ancienne assistante parlementaire de Marc Joulaud, le suppléant de François Fillon qui fut également l'employeur de son épouse Penelope s'exprime dans les colonnes du Courrier de l'Ouest.



Dans cette interview, celle qui est désormais adjointe au maire d'Angers confirme en partie les propos rapportés par le Canard enchaîné au premier jour des révélations. "Je n’ai jamais travaillé avec elle. […] Je ne la connaissais que comme femme de ministre", avait-elle déclaré.

Jeanne Robinson-Behre évoque d'abord la personnalité de Penelope Fillon, décrite comme "quelqu'un d'effacé mais charmant" mais aussi "de très gentil, très humain, très serviable", selon l'ancienne collaboratrice de Marc Joulaud.

Jeanne Robinson-Behre et Penelope Fillon n'étaient "pas en connexion"

Affirmant qu'elle croisait l'épouse de François Fillon à Sablé-sur-Sarthe et à Paris, elle a ensuite expliqué que dans les fonctions qui étaient les siennes, auprès de Marc Joulaud, elles n'étaient "pas en connexion". "On ne faisait pas la même chose" ajoute-t-elle, avant de détailler ses missions. "Auprès de François Fillon, quand il était là, moi je produisais plutôt des courriers ou des choses comme ça. Et vu la manière dont les choses étaient organisées, je n'avais pas à la croiser", explique Jeanne Robinson-Behre.



Celle qui s'était jusque-là refusée à tout commentaire a également été auditionnée par la justice le 1er février dernier dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs visant l'épouse du candidat à l'élection présidentielle.