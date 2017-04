publié le 24/04/2017 à 13:04

Au lendemain du revers électoral infligé à François Fillon, les langues commencent à se délier dans les rangs de la droite. Le candidat ne s'est pas qualifié au second tour et finit troisième, en récoltant 19,94% des suffrages exprimés. Après avoir appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron - à l'instar de François Fillon - afin de faire barrage au Front national (FN) à l'annonce des premières estimations, Alain Juppé a livré son analyse - concise - au micro de BFMTV, lundi 24 avril.



Devant l'hôtel de Ville de la capitale aquitaine dont il est le maire, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac estime que si François Fillon a réalisé un score insuffisant pour être qualifié au second tour, cela tient principalement à deux raisons. "La première, et il l'a lui-même reconnue, c'est évidemment la personnalité de notre candidat, je m'étais exprimé à ce sujet il y a quelques semaines, et la deuxième c'est aussi la ligne politique. Je crois que la question est de savoir si demain il y aura à droite une composante humaniste, libérale et européenne qui pourra peser pleinement son poids", a jugé Alain Juppé, éliminé face à François Fillon à l'automne 2016, lors du second tour de la primaire de la droite et du centre.

À droite, le maire de Bordeaux n'est pas le seul à avoir sorti l'artillerie lourde pour mettre François Fillon face à ses responsabilités. Éric Woerth a part exemple estimé que ce n'était "pas la droite qui (avait) perdu, c'est Fillon". Pour Jean-François Copé, la droite est "en train de vivre son 21-avril" et Rachida Dati y voit une "défaite morale, historique de la droite".