VIDÉO - Quand Alain Madelin et Florian Philippot se payent Emmanuel Macron

publié le 07/04/2017 à 18:16

On fait parfois d’étranges rencontres à la Foire du Trône à Paris. Au détour des allées de cette fête foraine parisienne, Florian Philippot est tombé nez à nez avec Alain Madelin, l’ancien ministre de Jacques Chirac qui s’était rangé derrière Emmanuel Macron. Alors que la discussion s’est rapidement orientée sur le candidat de "En Marche !", Alain Madelin a tenu des propos plutôt surprenant sur son champion. Le passage a été capté par des caméras de l’agence Line Press (à 13 minutes et 34 secondes).



Alors que Florian Philippot critique l’action de l’ancien ministre de l’Économie au sein du gouvernement de Manuel Valls - rien d’étonnant jusque là -, l’ancien occupant de Bercy sous Jacques Chirac fait cette déclaration déconcertante : "Ce qui est vrai c’est qu’il n’a pas d’épaisseur. Je vais prendre quelqu’un qui n’est pas de mes amis, je prends Bayrou, une sorte de Macron… Bayrou a de l’épaisseur. Bayrou a l’épaisseur historique, vraiment. Il a les racines et l’épaisseur. Et on ne sent ni les racines ni l’épaisseur chez Macron."

les conseils d'Alain Madelin pour attaquer Emmanuel Macron

Si Alain Madelin a souvent affiché sa proximité avec l’extrême droite, en étant notamment un des sociétaire les plus assidus du Carrefour de l'Horloge, un cercle de pensée politique ultra conservateur fondé par Yvan Blot, Jean-Yves Le Gallou et Henry de Lesquen, son manque de ferveur pour Emmanuel Macron après lui avoir apporté son soutien laisse songeur.

> Inauguration de la Foire du Trône le FN s'invite à la fête / Paris - France 31 mars 2017

"Macron, on sent que c'est du 'one shot'. 'Je plante le truc, j'ai d'énormes soutiens derrière moi…', parce qu'il est soutenu par tous médias", a lâché de son côté Florian Philippot. Alors que les deux comparses s’accordent sur la perspective d’un second tour Macron - Le Pen, Alain Madelin va même jusqu’à glisser quelque conseils à son interlocuteur pour préparer l’entre-deux-tours : "Ton numéro, il est tout prêt. Tu peux l'écrire. 'La mondialisation, la globalisation financière'…" Des indications qui poussent même Florian Philippot a lancé une invitation au soutien d’Emmanuel Macron : "On te fera venir pour préparer."