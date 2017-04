publié le 07/04/2017 à 11:59

Revendiquant être de gauche et de droite, Emmanuel Macron joue le paradoxe. Sur notre page Facebook, Etienne estime que "le souci d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est d'accord avec tout le monde". "Il veut tenir cette position de pivot, de centralité pour essayer de ramener à lui un maximum de personnes (...) Il a une pensée complexe mais une agilité qui lui permet de retomber sur ses pattes. Il essaye de mettre d'accord les uns et les autres. Ce n'est pas facile d'avancer et de réunir aussi largement. Dans son programme, il s'est fixé six chantiers. Il y a une colonne vertébrale", explique Alba Ventura, éditorialiste politique de RTL.



Emmanuel Macron peut-il avoir une majorité ? demande Nicolas. "Tout va dépendre du score de la présidentielle. Il provoque une dynamique. Si Emmanuel Macron est très haut, il y a de fortes chances pour qu'il entraîne avec lui des parlementaires pour les législatives. Si le score est plus serré, ce sera plus compliqué", analyse Alba Ventura.