Pour l'éditorialiste, il est difficile de déterminer qui sortira vainqueur du débat du 12 janvier, tant les intentions de vote sont pour l'instant fluctuantes.

par Alain Duhamel

On pensait les débats politiques incapables de changer les résultats d'une élection. Mais force est de le constater : dans la primaire de la droite et du centre, cette idée s'est avérée particulièrement erronée. Ainsi, tout comme le débat de la primaire à droite a rebattu les cartes entre les candidats, celui de la primaire de la gauche pourrait, lui aussi, venir tout modifier.



Un scénario d'autant plus probable que dans cette campagne, aucun favori réel ne se dégage. Manuel Valls est certes pressenti pour arriver en tête au premier tour, mais il reste difficile de savoir quels sont les deux candidats qui s'opposeront lors du second.



Autre nouveauté qui risque de changer la donne : les candidats ne s'affronteront pas en un seul débat, mais en trois. Ce qui laisse beaucoup plus de temps à chaque candidat pour préciser ses propositions, attaquer celles des autres mais aussi affirmer son autorité et sa présence. Face à autant d'inconnues, mieux vaut donc rester prudent : pour les candidats à la primaire, la bataille ne fait que commencer.