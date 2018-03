publié le 27/11/2016 à 10:00

Un vent de changement souffle sur la droite française. Le second tour de la primaire, qui opposera François Fillon à Alain Juppé dimanche 27 novembre, le confirme : pour la droite de l'échiquier politique, les lignes bougent et la métamorphose s'amorce.



Depuis 15 ans, la droite était globalement rassemblée autour de Nicolas Sarkozy, tout comme elle l'avait été avant autour de Jacques Chirac à l'époque où il était à la tête du RPR puis de l'UMP. Un schéma ancré dans un esprit bonapartiste avec un véritable culte du chef, dans lequel le président de parti dirigeait seul l'appareil.

Aujourd'hui, pourtant, la donne change. Et la droite, qui jouait la carte de l'unité depuis plusieurs années, se divise. Derrière François Fillon, on voit ainsi émerger une droite qui s'annonce comme conservatrice-libérale, issue du gaullisme et du RPR. Elle sera probablement le courant majoritaire au sein de l'électorat de droite et devrait se traduire par une forme de traditionalisme en matière de valeurs, associée à la volonté de rupture libérale sur le plan économique.

Derrière Alain Juppé se profile une droite plus centriste, qui ressemblera plus à celle qu'était l'UDF auparavant. Cette droite-là sera plus libérale en matière de mœurs, plus européenne, plus attentive à la dimension sociale des décisions économiques.