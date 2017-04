publié le 05/04/2017 à 11:30

Les onze candidats à la présidentielle ont débattu mardi 4 avril sur BFMTV et CNews pour ce qui constitue une première dans l'histoire de la Vème République. Selon Benjamin Sportouch, du service politique de RTL, "chaque personne qui soutient un candidat s'est trouvé conforté dans sa position après ce débat". Si le journaliste considère que l'émission n'a "rien révolutionné", il l'a trouvée "rafraîchissante".



Les internautes de RTL ont trouvé positif d'entendre les six "petits candidats" (Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud et François Asselineau). Un avis partagé par le chef adjoint du service politique de RTL. "On a par exemple entendu Philippe Poutou dire des choses que les autres n'ont pas dites (...) Les petits candidats ont un peu servi de caution. Les attaques contre François Fillon, les autres candidats n'ont pas osé les faire".

"Peut-on dire que le Front national fait partie des favoris pour les élections ?", demande un internaute. S'il souligne la cristallisation des sondages autour du duo Le Pen-Macron pour le premier tour, Benjamin Sportouch rappelle qu'il y a encore "un grand nombre d'indécis, notamment parmi ceux qui pensent voter Emmanuel Macron".