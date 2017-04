publié le 06/04/2017 à 10:05

Un autre débat à onze candidats n'aura finalement pas lieu. À l'issue d'une réunion, France 2 a annoncé la mise en place d'un nouveau format. Il s'agira de onze interviews individuelles en direct, dont l'ordre serait déterminé par tirage au sort en début d'émission. "France Télévisions n'avait pas d'autres choix, à partir du moment où un candidat dit qu'il est contre. Ce débat était une prise de risque, à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle", explique Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à RTL.



"Lors du débat à 11 candidats, les enjeux étaient différents et donc la manière de débattre et les sujets abordés ne peuvent pas être les mêmes. La formule proposée par France 2 va profiter à ceux qui sont en tête dans les sondages ou dans une bonne dynamique. Marine Le Pen a été banalisée par les attaques de Philippe Poutou et François Asselineau. De son côté, Emmanuel Macron doit gérer son avance et ne pas faire d'erreur. Un débat peut être l'occasion d'en faire", analyse Jérôme Chapuis.