La dernière fois qu'il était venu sur le plateau d'On n'est pas couché, le 11 mars dernier, le candidat de la France insoumise n'était crédité que de 11% d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Près d'un mois plus tard, Jean-Luc Mélenchon atteint les 19%, au coude-à-coude avec François Fillon, talonnant ainsi Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tout deux autour de 23%.



S'il y a quelques semaines encore, Benoît Hamon, devant Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, espérait son ralliement, ce n'est plus à l'ordre du jour et le candidat de la France insoumise n'entend pas faire cette demande au candidat socialiste. "Je ne veux pas exercer sur lui une pression, que je n'avais pas supportée sur moi", a-t-il expliqué sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, le 8 avril.

"Il (Benoît Hamon, ndlr) mène son combat. Il le fait courageusement avec des gens absolument répugnants qui lui font le supplice chinois de l'abandonner l'un après l'autre, jour après jour. Des gens qui sont totalement déloyaux", a-t-il lancé à destination des socialistes et participants à la primaire de la gauche qui ont choisi de rejoindre Emmanuel Macron, à l'image de Manuel Valls et François de Rugy. "Ils sont en train de le poignarder et il n'y a que lui qui tient parole", estime Jean-Luc Mélenchon.