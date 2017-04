La percée de Jean-Luc Mélenchon est à la fois "explicable, spectaculaire, et presque poétique"

La rédaction numérique de RTL

publié le 03/04/2017 à 19:36

À 3 semaines du 1er tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon réussit une percée dans les sondages, qui le placent désormais à un petit point de François Fillon dans les intentions de vote, à 16 %. "Il y a un moment Mélenchon qui est à la fois explicable, spectaculaire, et presque poétique", relève Alain Duhamel. Il explique le succès du candidat de la France insoumise par "son talent d’orateur, sa liberté de ton, sa richesse de vocabulaire dans un pays où le verbe compte beaucoup".



Mais Jean-Luc Mélenchon a également l’avantage de présenter "une image de probité à un moment ou deux des plus importants candidats, c’est-à-dire Marine Le Pen et François Fillon ont une image qui est entachée". Tout comme Olivier Mazerolle dans sa lettre de campagne ce lundi, Alain Duhamel a également remarqué que le ton du candidat s’était adouci à mesure qu’il gagnait en popularité.

"Ses rivaux, le traitent de façon stupide et ne l’attaque pas sur fond", ajoute également l’éditorialiste. Selon lui, le candidat de la France insoumise est également plébiscité, car "les Français ont besoin d’utopie, d’une part de rêve". Au-delà de l’état de grâce de Jean-Luc Mélenchon, Alain Duhamel relève que trois candidats anti-systèmes ou revendiqués comme tel - Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon - représentent ensemble les deux tiers des intentions de voix.