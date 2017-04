publié le 04/04/2017 à 22:51

Jean Lassalle se trouvait dans une situation délicate. Alors qu'il était interrogé lors du "Grand Débat" à propos de son séjour en Syrie en janvier 2017 au cours duquel il a rencontré Bachar Al-Assad, et sur l'opportunité d'établir un dialogue avec le président syrien, l'ancien soutien de François Bayrou a développé un point de son programme en matière de lutte contre le terrorisme. Une question faisant tristement écho à la mort de plus de 60 civils dans une ville rebelle de Syrie ce mardi 4 avril, du fait d'armes chimiques.



Défendant avant tout la diplomatie française, "l'une des meilleures au monde au fil de l'Histoire" à son sens, le député centriste des Pyrénées-Atlantiques a justifié son séjour en Syrie. "Il faut aller voir de quoi il s'agit. [...] Je l'ai fait en URSS et en Yougoslavie autrefois", souhaitant également retirer "tout de suite" les armées françaises du Proche-Orient. Une amorce, avant d'aborder le thème des forces vives de la défense française et de formuler une proposition iconoclaste en matière de lutte contre le terrorisme.

"Après l'armée de Terre, l'armée de l'Air et la Marine, je vais créer la quatrième armée française : une armée contre le cybercrime parce qu'il y a des jeunes dans nos banlieues qui veulent détruire notre civilisation". Une armée pour lutter contre la criminalité sur internet, le lieu "où le crime prend racine", selon Jean Lassalle.