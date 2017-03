publié le 10/03/2017 à 14:31

C'est une comparaison surprenante qu'a exposée Gilbert Collard vendredi 10 mars sur LCI. Le député Rassemblement Bleu Marine était interrogé par la journaliste Audrey Crespo-Mara au sujet d'un sondage Elabe porté sur l'approche des Français face à l'Union européenne. Une majorité des personnes interrogées ont placé Emmanuel Macron en tête des candidats à qui ils feraient le plus confiance pour défendre les intérêts de la France dans l'UE. Le candidat d'"En Marche !" récolte 30 % des voix. Marine Le Pen, seulement 20 %. Des chiffres qui n'impressionnent pas le Conseiller municipal de Saint-Gilles.



"Si on est maintenant dans une époque où on fait confiance aux banquiers, tout est possible. On peut aussi confier un pensionnat de jeunes filles à un violeur", a-t-il observé, faisant référence à l'ancien métier du candidat à l'élection présidentielle. Lorsque Audrey Crespo-Mara lui fait remarquer que ce banquier-là a été ministre de l'Économie, le Secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine ironise : "Dans quel état est l'économie ? Ça ne vous a pas échappé."

Le conseiller municipal de Saint-Gilles s'est aussi attaqué au projet du candidat d'"En Marche !". "Son programme, c'est Télérama. Son programme, c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu nulle part, un peu d'ici, un peu de là-bas..." Une séquence à découvrir ci-dessous, à partir de 7mn08.

Selon un sondage Elabe publié le 2 mars dernier, Emmanuel Macron remporterait l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, à 68 % des voix contre 38 %.