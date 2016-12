À l'époque premier ministre, Manuel Valls n'hésitait pas à interpeller le ministre de l'Intérieur en l'appelant "Toto", et cela même devant d'autres ministres.

Emmanuel Macron était surnommé le "coucou", Arnaud Montebourg "monsieur love love", Najat Vallaud-Belkacem "Pimprennelle"... Et Bernard Cazeneuve ? Selon les informations du Canard Enchaîné daté de ce mercredi 21 décembre, Manuel Valls avait un surnom bien particulier pour désigner son ministre de l'Intérieur.



Il s'agissait de "Toto". Et celui qui était à l'époque premier ministre ne se retenait pas de l'employer en public, "devant les autres ministres", précise le journal. Il était donc devenu commun d'entendre : "Comment ça va Toto ?" "C'est bien, Toto." "Quoi de neuf Toto ?" dans les couloirs.



Manuel Valls n'a cessé de faire les éloges de son successeur à Matignon. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs le 6 décembre dernier, le candidat à la primaire de la gauche avait salué Bernard Cazeneuve, un "ami" et même un "frère".