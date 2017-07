publié le 26/07/2017 à 16:45

De la sauce tomate, du pain de mie, des légumes en boîte... Voilà ce qu'a acheté Alexis Corbière, député de la France insoumise ce mercredi 26 juillet, avec cinq euros. Quelques heures plus tard, en pleine séance des questions au gouvernement, c'est Jean-Luc Mélenchon, leader du groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, qui a brandi le panier de courses sur les bancs du palais Bourbon.



L'ex-candidat à présidentielle a disposé un à un les produits alimentaires, pendant qu'Alexis Corbière interpellait le gouvernement sur la mesure très contestée de la baisse de cinq euros des APL, qui doit normalement s'appliquer à partir du mois d'octobre. "Cinq euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J’ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre. Elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois pour les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée O’Petit", a déclaré l'élu de Seine-Saint-Denis.

Une référence à Claire O'Petit, ancienne chroniqueuse de l'émission Les Grandes Gueules diffusée sur RMC et nouvelle députée REM, qui a défrayé la chronique mardi 25 juillet en déclarant : "Si à 18, 19 ans, 20, 24 ans, vous commencez à pleurer pour cinq euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?". Alexis Corbière a poursuivi son intervention sous les huées, s'adressant à Édouard Philippe : "Votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Vous ne me ferez pas taire !". Il a finalement conclu par cette question : "Serez vous le premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches, qui fabrique de nouveaux pauvres ?".