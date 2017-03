publié le 22/03/2017 à 13:19

Tous les candidats, ou presque, à l'élection présidentielle se sont exprimés devant l'Assemblée des maires de France (AMF) ce mercredi 22 mars à la Maison de la Radio à Paris. Un grand oral pour détailler leur programme pour les collectivités locales. Emmanuel Macron a été un peu chahuté lors de son passage à la tribune. La raison ? Son choix d'exonérer de taxe d'habitation 80% des ménages, "une mesure qui a donné lieu à beaucoup de débats" selon ses termes.



Des sifflets ont alors interrompu son discours. Certains maires mécontents craignent en effet une baisse de leur dotation avec l'abandon de cet impôt qui finance une grande partie de leur budget. Mais Emmanuel Macron ne s'est pas démonté : "Je vous respecte, je vous demande simplement la même chose. Je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler leurs opposants en meeting. Je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler, je vous le dis très franchement."

L'ancien ministre de l'Économie a même récolté des applaudissements en affichant sa franchise. "Je viens ici pour vous expliquer pourquoi et comment. Si les candidats à l'élection présidentielle ne sont là que pour servir des arguments qui plaisent à l'audience devant laquelle ils se rendent...", a-t-il regretté. Avant d'adresser une petite pique à Marine Le Pen, absente devant l'AMF en raison d'un déplacement au Tchad et représentée par David Rachline, et François Fillon, suppléé par François Baroin.