publié le 22/03/2017 à 12:25

"En Marche !" serait-il en train de ressembler à une auberge espagnole ? L'expression est utilisée de plus en plus pour qualifier le parti d'Emmanuel Macron car le candidat a réussi à rassembler un éventail très large de la classe politique : des Républicains, des centristes, des écologistes, des socialistes, des communistes... et aussi des personnalités médiatiques.



Catherine Laborde rejoint ainsi les rangs des macronistes. Dans une vidéo sur Twitter, elle prend la parole et explique : "Il y a quelques semaines, vous m'avez vue avec Mélanie qui voulait à tout prix faire un bulletin météo. Elle y est arrivée grâce à sa force. Aujourd'hui, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Je m'engage auprès de tous ceux qui sont touchés par le handicap".

Elle ajoute : "Et même mieux, je m'engage auprès d'Emmanuel Macron parce que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur". L'ancienne journaliste météo compte "dès la semaine prochaine", aller à la rencontre des électeurs "sur l'ensemble du pays" aux côtés d'associations qui s'occupent de cet handicap.

Journée mondiale de la trisomie 21. @CatherineLabord s'engage auprès d'@EmmanuelMacron pour le handicap, cause qui leur tient à cœur. pic.twitter.com/5t7y6U3xI8 — En Marche (@enmarchefr) 21 mars 2017