La décision de Bernard Poignant est empreinte de pragmatisme. Ce proche de François Hollande a décidé de soutenir Emmanuel Macron dans la campagne pour l'élection présidentielle, et donc de lâcher Benoît Hamon, candidat vainqueur de la primaire de la gauche. "Je veux choisir le président d'une nation et pas le dirigeant d'une motion. Je me retrouve mieux dans les orientations d'Emmanuel Macron que dans celles de Benoît Hamon", a-t-il expliqué sur RTL.



L'ancien député-maire de Quimper, ami proche du président de la République et conseiller à l'Élysée, va démissionner dans les prochains jours. Bernard Poignant explique son ralliement à l'ancien ministre de l'Économie par sa volonté de ne pas se "retrouver avec ce double bulletin Fillon-Le Pen" au deuxième tour. "En étant un peu lucide, l'accès au second tour me semble plus possible pour Emmanuel Macron que pour Benoît Hamon", souligne-t-il.

La participation active de Benoît Hamon parmi les "frondeurs" lui reste "un peu en travers de la gorge". "J'ai du mal à mettre un bulletin pour quelqu'un qui a signé une censure du gouvernement nommé par François Hollande, insiste Bernard Poignant. Je veux qu'il y ait un président de la République conforme à mes souhaits". Emmanuel Macron remplit ses critères.