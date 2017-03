et AFP

publié le 21/03/2017 à 14:28

Les ralliements à gauche se multiplient en faveur d'Emmanuel Macron. Après Barbara Pompili, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bernard Poignant a lui aussi annoncé son choix ce mardi 21 mars de rejoindre le camp du mouvement "En Marche !". Très proche conseiller de François Hollande, il va donc quitter ses fonctions à l'Élysée dans les prochains jours pour ne "pas impliquer indirectement le chef de l'État dans son choix".



"Emmanuel Macron est le seul candidat issu des rangs de la gauche qui peut se qualifier pour le second tour de l'élection et éviter un face-à-face Le Pen-Fillon", explique Bernard Poignant dans un communiqué. La fuite se poursuit aussi pour Benoît Hamon, candidat de la gauche vainqueur de la primaire. "Je ne peux porter ma voix sur un candidat qui a mené une fronde et a voulu censurer donc renverser le gouvernement nommé par le Président", s'est justifié Bernard Poignant.

Le ralliement de l'ancien député-maire de Quimper, ami de longue date du président de la République, annonce-t-il celui de François Hollande ? "Je ne veux pas apparaître comme une tête de pont ou un poisson-pilote. François Hollande est libre de ses choix et moi des miens", assure Bernard Poignant. François Hollande n'a pas encore fait connaître son choix mais de nombreux "hollandais" sont favorables à la candidature d'Emmanuel Macron.