Après 28 ans de carrière devant le fond vert dédié à la carte de France, la journaliste météo a annoncé, ce 1er janvier 2017, qu'elle mettait un terme à la présentation de la météo sur TF1.

Crédit : Capture d'écran / TF1 Catherine Laborde lors de sa dernière météo sur TF, le 1er janvier 2017

par Clémence Bauduin publié le 01/01/2017 à 21:37

Après 28 ans à tenir les Français informés de la pluie et du beau temps, la journaliste météo Catherine Laborde a annoncé, ce 1er janvier 2017, qu'elle mettait un terme à la présentation de la météo sur TF1. C'est à la fin de son bulletin météo du soir que celle-ci a annoncé sa décision. "Voilà, je vous ai raconté le temps qu'il fera demain. Il y a aussi le temps qui passe et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter, a amorcé la présentatrice. Oui, voilà, après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années (...). C'étaient des moments formidables, joyeux, des moments de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", a affirmé Catherine Laborde, manifestement émue.



À 65 ans, celle-ci peut se targuer d'une réelle popularité auprès des Français. Catherine Laborde a commencé à officier comme présentatrice météo sur la première chaîne en 1988, un poste qu’elle n’a jamais quitté depuis. Au moment de l'enregistrement de son dernier bulletin météo, ce 1er janvier 2017, toute la direction était présente en coulisses : Gilles Pélisson, PDG de la chaîne, ou encore Catherine Nayl, directrice général adjointe de l'information. Applaudissements, larmes... Tous étaient là pour offrir un départ en beauté à celle qui restera comme une grande figure de la Une.