publié le 21/03/2017 à 18:02

Emmanuel Macron continue sa marche vers l'Élysée. Au lendemain du premier débat présidentiel, l'ancien ministre de l'Économie a reçu de nouveaux soutiens. Après Barbara Pompili, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, un conseiller de François Hollande a également décidé de rejoindre les rangs de "En Marche !" : Bernard Poignant. Ce dernier est un véritable proche de François Hollande. Et pour ne pas "impliquer le chef de l'État dans son choix", Bernard Poignant a décidé de quitter ses fonctions occupées depuis l'élection du chef de l'État en mai 2012.



Si son nom est méconnu sur la scène nationale, ce fidèle de François Hollande est un des leaders socialistes en Bretagne. Député du Finistère (1981-1993) et député européen (1999-2009), Bernard Poignant a également été maire de Quimper pendant plus de 18 ans (1989-2001 et 2008-2014).

Véritable fidèle de François Hollande

Dans un communiqué publié par Ouest-France, Bernard Poignant a ainsi évoqué sa "fidèle au quinquennat de François Hollande" pour justifier son soutien à Emmanuel Macron alors que Benoît Hamon a "mené une fronde et voulu censurer donc reverser le gouvernement nommé par le président". Dans les colonnes du Monde, il précise : "Benoît Hamon défend certaines positions qui ne me conviennent pas, même si je peux être d’accord avec lui sur d’autres. Mais j’ai du mal à voter pour quelqu’un qui a mis son nom sur trois motions de censure du gouvernement".

Un Européen convaincu

Autre tacle envoyé à Benoît Hamon, sa vision de l'Europe. Déroulant les raisons de son choix, Bernard Poignant a ainsi évoqué son engagement européen alors qu'Emmanuel Macron est le seul candidat à avoir voté "oui" au traité européen de 2005. Cet ancien député européen explique alors dans son communiqué publié ce mardi 21 mars : "Ce traité était imparfait, compliqué, sans doute. Mais son échec par la France a brisé un élan. Seul Emmanuel Macron a voté positivement ce jour-là. Je me suis promis de ne jamais porter à la présidence de la République quelqu’un qui n’avait pas un engagement européen solide, charpenté et régulier".

Un opposant au mariage pour tous

Pourtant, dès 212, ce vieil ami de François Hollande détonait au sommet de l'État. Alors que le gouvernement formé par le président de la République et Jean-Marc Ayrault se lance dans un projet de loi en faveur du mariage pour tous, Bernard Poignant s'y oppose. "La seule question qui se pose ne concerne pas les adultes mais les enfants. (...) Tout enfant, quel que soit le cadre de son éducation, doit savoir qu'il a un père et une mère, même s'il est élevé par deux hommes ou deux femmes", expliquait-il à L'Express au moment où cette position faisait le bonheur des opposants au mariage pour tous.