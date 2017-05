VIDÉO - Emmanuel Macron, fin analyste politique lors de la campagne

publié le 10/05/2017 à 12:40

Et si cette campagne présidentielle n'avait eu aucun secret pour Emmanuel Macron ? Victoire de Benoît Hamon et non-renoncement de François Fillon, le président élu avait anticipé ces événements. Dans le documentaire diffusé par TF1, Les Coulisses d'une victoire, celui qui est à l'époque candidat donne une interview au Parisien, au moment où le candidat de la droite décide de ne pas se rendre au Salon de l'Agriculture.



Jusqu'à sa prise de parole, qui est intervenue en fin de matinée, des rumeurs vont faire état d'un éventuel retrait de la candidature de François Fillon. De son côté, l'équipe d'Emmanuel Macron prend connaissance de la situation. "Les rumeurs lui sont transmises par texto", explique-t-on dans le documentaire. "Il ne faut pas se laisser perturber par cette affaire. Il faut le calme dans les troupes", indique-t-il avant d'affirmer, contre l'opinion de ses conseillers : "Il ne renoncera pas". La suite des événements lui donnera raison. François Fillon prend la parole et annonce : "Je ne céderai pas. Je me rendrai pas. Je ne me retirai pas (...) Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force nécessaire".

Les hypothèses après le renoncement de Hollande

Après le renoncement de François Hollande, l'équipe d'"En Marche !" s’attelle à envisager toutes les hypothèses possibles : Manuel Valls ? Benoît Hamon ? Arnaud Montebourg ? "Manuel Valls n'a pas de réserve de voix. Tous les reports de voix de Benoît Hamon se feront sur Arnaud Montebourg", affirme alors Stéphane Séjourné en charge des relations avec les élus.

Il est alors coupé par Emmanuel Macron, qui estime qu'il faut "se méfier de Benoît Hamon". il réserve ensuite un jugement plus sévère à Manuel Valls. "Pour beaucoup de militants hollandais, le report sur Manuel Valls sera très compliqué. J'ai quitté le gouvernement pour ne pas assister à ce cynisme et ceux qui, avec la main sur le cœur, montraient de leur générosité, on la vu ces derniers semaines ça a été un impeachment de l'intérieur. Une vraie trahison, sans prise de risque personnelle. S'il y a un traître et quelqu'un qui a flingué François Hollande, c'est Manuel Valls".

¿ Emmanuel Macron : "Si y'a un traître, si y'a quelqu'un qui a flingué Hollande, c'est Valls"#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/PZ87bSWXH3 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 8 mai 2017