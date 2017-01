L'ancien premier ministre "veut être le candidat de la feuille de paie". Une déclaration reprise à l'argumentaire d'Arnaud Montebourg, candidat battu de cette primaire de la gauche.

Crédit : bertrand GUAY / POOL / AFP Manuel Valls, lors du débat de l'entre-deux tours le 25 janvier 2017

par Claire Gaveau publié le 25/01/2017 à 22:03

Une tentative de séduction envers les électeurs d'Arnaud Montebourg ? Lors du débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche, Manuel Valls a repris une phrase utilisée à plusieurs reprises par l'ancien ministre de l'Économie : "Je suis le candidat de la feuille de paie". Une sortie remarquée alors que l'ancien premier ministre attaquait Benoît Hamon sur la question du revenu universel. "Je ne crois pas à la raréfaction du travail. Nous devons inciter au travail. Et d'une certaine manière, on renonce à la société du travail, on accepte le chômage et on distribue ainsi la même somme", a-t-il déploré dans un premier temps.



Avant de poursuivre : "Ça se traduit comment ? Ça se traduit par plus de dette, par une augmentation de la fiscalité, par la taxation des robots... Je ne veux pas de cela. Je suis le candidat de la feuille de paie et je ne veux pas que Benoît Hamon se retrouve à être le candidat de la feuille d'impôt".



Une petite phrase qui trouve un écho tout particulier dans le programme d'Arnaud Montebourg présenté début janvier. "Je suis le candidat du travail, de la feuille de paie, de la quittance de loyer", avait affirmé l'ancien pensionnaire de Bercy, arrivé troisième du premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire.