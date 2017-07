Vaccins obligatoires : "Entre 10 et 20 millions d'euros", annonce sur RTL Agnès Buzyn

publié le 06/07/2017 à 07:59

Alors que seulement trois vaccins sont actuellement obligatoires pour les enfants, le gouvernement voudrait faire passer ce chiffre à onze. Les détracteurs de cette mesure fustigent son coût. Il s'élèvera "entre 10 et 20 millions d'euros", a estimé jeudi sur RTL la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



Cette vaccination obligatoire a pour but de "rassurer les Français", comme l'explique la ministre. "Il y a des morts inutiles aujourd'hui. C'est admissible que des jeunes de moins de 25 ans meurent de méningites ou de rougeoles dans notre pays", s'est-elle insurgée. En 2016, un sondage de l'Ipsos révélait que seuls 52 % des Français considéraient que les vaccins présentent plus de bénéfices que de risques.

Les huit vaccins supplémentaires sont destinés à protéger de la coqueluche, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, de l'hépatite B, de la bactérie Haemophilus influenzae, du pneumocoque et du méningocoque G.



Un texte de loi devrait être présenté par le gouvernement d'ici le début de l'année 2018. "Nous allons travailler un texte qui permet de régler la mise en oeuvre pratique de cette obligation et normalement à partir de janvier, nous rendrons ces vaccins obligatoires", a déclaré la ministre.