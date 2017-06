11 vaccins potentiellement obligatoires : pourquoi cette polémique ?

publié le 16/06/2017 à 21:59

La vaccination pourrait redevenir obligatoire pour un plus grand nombre de vaccins qu’aujourd’hui. C’est un projet d’Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, qui souhaiterait rendre (au moins pour une durée limitée) 11 vaccins obligatoires pour les enfants au lieu de trois, dans un contexte de défiance majeure. Du côté des internautes, les réactions sont (très) souvent négatives.



Didier Testot, fondateur de la Bourse et la vie, nuance ce débat : "Les vaccins, on en aurait parlé il y a 10-15 ans, c’était pas un sujet polémique, c’était un sujet normal (…) Mais il faut faire attention entre ce que disent les scientifiques, et puis une théorie un peu complotiste de dire que les vaccins, c’est horrible. Parce qu’un vaccin ce n’est pas une garantie de 100% de réussite", rappelle-t-il. "Cela a soigné des millions de gens, on ne parle plus aujourd’hui de certaines maladies en France grâce aux vaccins. Mais il y a toujours des gens qui peuvent être touchés. (...) Aujourd’hui le souci c’est que ces cas particuliers prennent de l’ampleur. Il y a des associations qui se mettent sur un certain nombre de données, et du coup on en oublie tous ceux qui, grâce aux vaccins, ont été soignés."



Philippe Bailly, conseiller en communication, estime quant à lui qu’à cause du surplus d’information, et "parfois" de la "théorie du complot", "toute mesure prête à discussion". Cependant, il trouve "un peu rapide" de "passer de trois à 11, du jour au lendemain."



