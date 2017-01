Une étude minimise l'impact des robots sur l'emploi

Un rapport du Conseil d'Orientation pour l'Emploi souligne que seulement 10% des emplois en France sont menacés par l'automatisation. Une étude qui survient alors que le revenu universel est au cœur des discussions

Crédit : AFP Un rapport de l'OCDE prévoit que 9% des emplois en France présentent un "risque élevé de substitution" par des robots.

par Valentine De Brye publié le 13/01/2017 à 15:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Peu de chance que les robots volent votre travail. C'est en tout cas ce que rapporte un document du Conseil d'Orientation pour l'emploi. Dans un rapport de 194 pages publié ce jeudi 12 janvier, cet organisme s'est penché sur l'impact de la technologie sur le marché du travail.





Le COE, placé sous l'autorité de Matignon, estime que moins de 10% des emplois en France sont exposés à un danger venant des nouvelles technologies. Le Conseil affirme que "seule une faible part des emplois a un indice d'automation élevé". Cette part de 10% représente toutefois 1,49 million d'emplois et les personnes les plus touchées sont les agents d'entretiens, les ouvriers qualifiés ou non, les aides à domicile et les cuisiniers.



Le Conseil estime que "l'hypothèse d'une destruction massive d'emplois est loin d'être avérée" mais ajoute que 50% de la nature des emplois vont muter sous l'influence de l'intelligence artificielle : "certaines tâches vont disparaître, mais pas les métiers qui vont avec". Un emploi sur deux serait donc transformé par ces technologies, la formation serait donc l'alternative aux nouvelles technologies.



Une étude qui intervient alors que le revenu universel est au cœur du débat politique. Deux candidats à la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Bennahmias, défendent la mise en place d'un revenu universel, une mesure qui garantie à chaque Français un revenu minimum et avancent comme principal argument la menace de l'automatisation du travail. De quoi réjouir les 5 autres candidats.