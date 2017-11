publié le 17/11/2017 à 08:51

Après la fuite de certains documents internes, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé son intention de porter plainte contre X. Dans un article publié lundi 13 novembre, Le Monde indiquait avoir eu accès à un fichier du ministère qui dévoilait ses pistes de travail.



Françoise Nyssen a-t-elle eu raison de porter plainte ? Gabriel Attal, député REM des Hauts-de-Seine, approuve à demi-mot cette procédure. "C'est sa décision (...) Je trouve que c'est inadmissible quand on est membre d'une administration de fuiter des documents de travail. Si on parlait d'une entreprise privée, on parlerait d'atteinte à la stratégie industrielle", explique-t-il. Et d'enchaîner : "La transparence, ce n'est pas de fuiter des documents internes".



Ces pistes de travail envisageaient notamment de regrouper France Télévisions, Radio France et les autres sociétés du secteur au sein d'une "holding" et également de "supprimer" France Ô. "J'ai découvert, avec stupéfaction, que des documents internes au ministère de la Culture avaient été divulgués. Il s'agit de documents contenant des pistes de travail, et non validés (...) qui n'avaient pas vocation à être rendus publics", avait réagi Françoise Nyssen dans un communiqué.