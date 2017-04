Référendum en Turquie : victoire étriquée d'Erdogan

publié le 17/04/2017 à 10:53

Une victoire, mais a minima: le président turc Recep Tayyip Erdogan a certes obtenu le "oui" qu'il recherchait au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs, mais l'opposition, qui l'accuse de dérive autoritaire, crie déjà à la fraude.



Erdogan, 63 ans, recherchait un plébiscite. Toutefois, selon les chiffres de l'agence de presse progouvernementale Anadolu dans la nuit de dimanche à lundi, il n'aurait obtenu que 51,37% des suffrages dimanche, après dépouillement des bulletins dans 99,45% des urnes.



Le chef du Haut-Conseil électoral (YSK) a cependant confirmé la victoire du "oui", précisant qu'il devançait le "non" de quelque 1,25 million de voix, avec seulement 600.000 bulletins de vote restant à dépouiller.



"Triomphe a minima" pour El Pais en Espagne, "Erdogan l'emporte d'un cheveu" pour la Repubblica à Rome, "Courte victoire" pour le New York Times, "Erdogan revendique une courte victoire" selon Le Figaro en France: les grands titres de la presse mondiale étaient globalement sévères pour le chef de l'Etat turc lundi, dans leurs éditions numériques, Die Welt en Allemagne parlant même d'une victoire équivalent à "une défaite".



Au total, quelque 55,3 millions de Turcs étaient appelés à voter dimanche, et le taux de participation s'est établi à 85%, selon le YSK.



Dans un discours télévisé, le chef de l'Etat a salué une "décision historique" du peuple turc et appelé les pays étrangers à "respecter" le résultat du scrutin.



Peu après, il a évoqué la possibilité d'organiser un nouveau référendum, cette fois-ci sur le rétablissement de la peine capitale, une initiative qui sonnerait le glas du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne (UE).



Réagissant à cette étroite victoire du oui, l'UE a immédiatement pressé la Turquie de chercher un "consensus national".



Une crise diplomatique avait opposé Ankara à plusieurs pays de l'UE, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, après l'interdiction de meeting de soutien à Erdogan sur leur sol pendant la campagne.



"Etant donné le résultat serré", le Conseil de l'Europe a lui appelé les dirigeants turcs à "envisager les prochaines étapes avec prudence".

