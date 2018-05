publié le 03/05/2018 à 07:23

200 personnes encagoulées et vêtues de noir sur le pont d'Austerlitz, à Paris. Cette image et celles des nombreux débordements constatés ont rapidement éclipsé les rassemblements syndicaux du 1er mai partout en France.



Pour Thierry Solère, député LREM des Hauts-de-Seine, "on a un ordre public à la française". "En France, on a cette manière d'encadrer les manifestations et de canaliser lorsqu'il y a des débordements", a assuré Thierry Solère ce mercredi 2 mai sur BFMTV. Il confesse qu'"il y a cette réalité d'une violence qui devient radicale dans ce pays qu'on a vu dans les universités et qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes". Le député des Hauts-de-Seine la juge "inacceptable".

Thierry Solère propose que, sur le même principe que les interdictions de stade qui ont réglé le problème des hooligans, les manifestants condamnés pour dégradation ou agression sur des policiers aillent pointer au commissariat les jours de manifestation. Proposition réaliste ? Le gouvernement a-t-il failli dans la sécurisation de ces manifestations ? Le député des Hauts-de-Seine répond aux questions d'Elizabeth Martichoux à 7h45.