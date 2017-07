Tanguy Pastureau : Macron, c'est James Bond en plus beau

publié le 08/07/2017 à 11:43

Ça a beau être l’été, la semaine politique a été aussi chargée que les autres, car notre président, c’est Macron, le monsieur énergique qui semble un jour qu’il était sans slip s’être assis sur une pile atomique, et depuis avance, avec Brigitte derrière qui crie "Laissez-le passer, c’est Jupiter" ; dans n’importe quel pays, ces gens seraient à l’HP, mais pas chez nous, parce qu’on adore les illuminés qui se prennent pour Napoléon.



La technique de Macron est simple, tout changer ce qu’il y avait avant, je pense qu’un jour il va regarder son chat et lui dire "T’es un chien, désormais, Pupuce, aboie si tu veux ton lait", et il a un tel pouvoir de persuasion que la bête va faire des petits à un doberman. Dimanche à Versailles, à l’occasion de la journée de l’égo, il dit vouloir reconstruire l’Europe, réformer les institutions, à titre de comparaison, Hollande, lui, voulait juste manger des chips. Il dit aussi vouloir réduire d’un tiers le nombre de députés et de sénateurs, à la télé, on verra l’Assemblée à moitié vide, donc en fait, comme aujourd’hui.



Lundi, c’est Édouard Philippe, Doudou 76 sur le forum Rock, bière et huile de vidange du Havre de Guitare Magazine, qui prend la parole. Il annonce le paquet de cigarettes à 10 euros, fumer va devenir un luxe, Liliane Bettancourt s’est mise à cloper des Camel, et 11 vaccins obligatoires pour les gniards, le petit Théo, 6 ans, va plus se faire piquer que Christopher Froome avant une épreuve de montagne.



Donc là on se dit Macron va écouter son Premier Ministre posé dans un fauteuil avec sur les genoux son chat qui bouffe un os, mais non, car il a trop d’énergie, c’est la puberté, ses hormones font du squash sans raquette, il faut qu’il canalise, et il part visiter un sous-marin nucléaire, le mode de transport où il ne faut pas appuyer sur un bouton en disant "Et ça, ça sert à quoi ?"



Mais Macron, c’est Jordy qui aurait avalé Daniel Craig, et il se fait hélitreuiller jusqu’au sous-marin, sur une photo, on le voit pendu dans les airs, on dirait moins un président qu’une descente testiculaire. Derrière il a prévu d’enquiller sur Ninja Warrior de TF1, il ira directement en finale le 27, puis il fera le Paris Dakar les yeux bandés et à pieds.