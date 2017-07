Versailles : "Macron aurait été plus convaincant s'il avait été moins long"

publié le 04/07/2017 à 07:52

Pas d'annonce surprise, mais la confirmation d'une réforme parlementaire constitutionnelle de grande ampleur. Emmanuel Macron a livré lundi 3 juillet ses priorités devant les députés et les sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Un discours qui a duré une heure et demi. A-t-il été convaincant ? Il l'aurait plus été s'il avait été moins long. Ce n'est pas anecdotique de dire ça. D'abord parce que la force de la parole tient aussi à son impact. Dans un discours trop long, on dilue son intention et son ambition.



Emmanuel Macron, en bon élève de l'ENA qu'il a été, a fait un plan en trois parties, et chacune de ses trois parties comportaient trois parties. Du coup, il y avait des longueurs et c'était parfois verbeux. Alors on peut penser que c'est le décorum qui l'a inspiré, le poids des institutions dans cette aile du château de Versailles qui l'a conduit à laisser libre court à sa parole. Il n'empêche, pour un président jeune et nouveau ce n'est pas très moderne.

Disons qu'il y avait du souffle au début de son discours. Cela faisait même longtemps que l'on n'avait pas entendu un propos pareil de la part d'un président. Dommage que ça ce soit essoufflé à la moitié de son intervention.