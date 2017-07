Tanguy Pastureau : Trump et Poutine se sont touchés

publié le 08/07/2017 à 11:34

Hier au G20, événement : Trump et Poutine se sont enfin rencontrés.



Depuis l’élection de Trump, l’homme à la crinière de poney suédois, jamais ils ne s’étaient vus. Au départ, ils s’aimaient bien, Trump admirait le côté pyscho-killer de Poutine, seul sosie de Michel Blanc période M. Hire à penser comme Jason du film Vendredi 13, il annexe un territoire, rase tout, tue les gens et ensuite dit "Bonjour, comment ça va ?"



De son côté, Poutine appréciait l’aspect macho à verge en feu de Trump, lequel avait dit aimer attraper les dames par le sexe avec trois doigts, réflexe de fan de bowling, ensuite il les lançait sur des quilles avec au pied des pompes bicolores qui puent.



Puis Trump a bombardé la Syrie d’al-Assad, ami de Poutine, ils ont fait leur BTS Dictature option terre brûlée ensemble, la promotion Attila, et depuis la relation Poutine-Trump est aussi cordiale que celle qu’entretiendrait le pape François et Kevin Belzébuth, le chanteur du groupe Les fils cornus de l’Antéchrist.



Hier, au G20 à Hambourg, la ville qui sent la morue et les marins qui se lavent la raie des fesses tous les 4 jours, le suspense était donc total, car ils ne peuvent plus se voir, donc on se disait "Ça va être la guerre, à faire passer Gergovie pour un pique-nique arc-en-ciel, vivre ensemble et zumba organisé Porte de la Chapelle par Anne Hidalgo". C’est l’époque qui veut ça, les ¾ des chefs d’état sont de tels bourrins que chaque matin des types parient sur eux à Vincennes : Trump, Poutine, Xi-Jiping, Erdogan, c’est du lourd, du couillu, vous les lâchez à Fort Boyard, ils éclatent Olivier Minne au bras de fer et lui bouffent ses tigres. En 2017, finis les mecs sensibles, aujourd’hui Verlaine soulèverait de la fonte en hurlant "Je vais te niq**er, Rimbaud !".