Tanguy Pastureau : Macron parle moins qu'un poster du Mime Marceau

Emmanuel Macron est le président le plus silencieux de l’Histoire. On ne l’entend pas, puisqu'on le voit surtout en photo, à l’instar de Pamela Anderson, sauf que lui aucun conducteur de poids lourd ne l’a en poster dans sa cabine afin de combler la solitude de nuits d’été trop moites.



Macron, c’est Dieu, donc il ne parle pas, il nous envoie des signes, à nous, gueux indignes de lui, s’il veut manger, il se colle debout tout raide devant Brigitte, celle-ci devine qu’il imite une frite, et elle en met à cuire. Parler, c’est bon pour les losers, Hollande n’a fait que ça, sa langue a plus tourné en 5 ans que celle de Brigitte Lahaye durant toutes les années 70, et ça n’a servi à rien.



Le 14 juillet, Macron n’accordera même pas d’interview, d’ailleurs on ne le verra pas non plus, on ne le mérite pas, pendant le défilé, il se planquera derrière la touffe de Trump, ce plumeau Swiffer jaunâtre dans lequel des pigeons vont aussi faire leur nid. Donc là, les journalistes appellent l’Elysée, disent "Hé ho, z’êtes sympa, mais si on avait voulu élire une grosse carpe, on aurait appelé Georges Pernoud, pourquoi Jupiter ne nous parle-t’y pas ?" Et là l’Elysée répond "C’est parce qu’il a une pensée trop complexe", ce qui est une façon autre de dire "Les gars, vous êtes trop cons, le jour où les crétins feront de la planche à voile, il y aura plus personne sur la plage".

Pour l’instant, on a entendu Dieu parler une fois, c’était pour demander s’il y avait du cordon bleu, donc on se disait "Ca va, le mec est à notre niveau", pour un agrégé de philo, Macron c’était Pifou. Mais en fait, non, il est tellement au-dessus qu’il flotte dans le ciel, il va finir en orbite à tourner autour d’un bout de capsule Soyouz, impossible pour lui de répondre à la presse, cet agglomérat de pleu-pleus, parce que si Elizabeth Martichoux lui dit juste bonjour, il se met à débiter la théorie de la relativité en grec ancien, c’est comme si Hubert Reeves était interviewé par la chaîne Non Stop People.