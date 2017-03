Tanguy Pastureau : le mystère du cabinet noir

publié le 25/03/2017 à 08:50

François Fillon est à l’origine d’une grosse polémique. Il a accusé François Hollande, le petit père placide qui sort de 5 ans de congés, un type rigolo et gentil, d’être à la tête d’un complot. S’en prendre à lui ou à Barbabulle, le fils de Barbapapa, c’est aussi absurde.



Explications : jeudi 23 mars, François Fillon est dans l’Emission Politique sur France 2 face à David Pujadas, à qui il dit avoir renvoyé à Robert Bourgi, le pendant masculin de Cristina Cordula, les costumes à 6000 boules que l’autre lui avait offert, après, dit-il, les avoir portés; Bourgi a la même vie qu’un pressing 5 à Sec et il va pouvoir ouvrir une friperie. La pratique est courante car Pierre Moscovici aussi s’est fait offrir des costards par un ami, la politique c’est le seul milieu blindé d’hétéros priapiques qui une fois la semaine voient un pote arriver en disant :"Mon chéri, je t’ai pris un ensemble avec cravate et mocassins à glands, 400000 euros le tout, oh dis donc, le pantalon à 20000 il te fait un petit cul, on dirait une des sœurs Williams, quelle bombasse".



Le seul à ne pas se faire habiller, c’est Philippe Poutou, parce qu’à chaque piquet de grève, il se fait des tâches de merguez, donc ses potes refusent même de lui prêter le vieux polo avec lequel ils ont repeint la chambre du gosse. Donc François Fillon se dit "Les costumes, je m’en sors bien", il fait un clin d’œil à Penelope, qui tricote dans le public. Et là, ça le transcende, c’est comme Rocky quand il voit Adrian en train de chouiner dans son pull dégueu et qu’il se met à éclater Apollo Creed.



François Fillon fronce les sourcils, ce qui fait que son visage disparaît dans les poils, comme lors d’une scène de X mais tout seul, et dit à David Pujadas "Mon David, sérieux, il y a un truc qui sort sur moi toutes les 12 minutes, tu penses pas que pépère serait derrière ça ?" François Hollande aurait monté un cabinet noir, ce qui ne signifie pas qu’une nièce gothique lui aurait refait ses WC, mais qu’il serait à la tête d’un complot.François Hollande a rapidement démenti cette information...