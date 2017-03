publié le 23/03/2017 à 21:29

"Je suis un homme honnête". François Fillon admet avoir "pu commettre des erreurs" et martèle être "profondément honnête", lors de L'Émission Politique de France 2, ce jeudi 23 mars. Le candidat de la droite et du centre a démenti avoir touché 50.000 dollars via sa société 2F, comme l'affirme Le Canard Enchaîné. C'est "un mensonge éhonté (...) j'ai effectué un travail de conseil pendant des mois" pour que l'entreprise "Future Pipe Industries" (FPI) "s'implante", sans plus de précision.



Sur l'affaire des soupçons d'emplois fictifs sur son épouse, François Fillon affirme : "Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci. Il a été écrit par des journalistes qui sont loin d'être mes amis, parce qu'ils sont journalistes au Canard Enchaîné. Il est sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau et en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter les écoutes judiciaires qui l’intéresse à son bureau. Ce qui est d'une illégalité totale. Il raconte comment il est au courant des moindres faits, des filatures y compris concernant Manuel Valls". L'ancien premier ministre fait référence au livre Bienvenue Place Beauvau, Police : les secrets inavouables d'un quinquennat.



L'ancien premier ministre ajoute : "Solennellement, je demande à ce qu'il y ait une enquête d'ouverte. C'est un scandale d'État. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense dans l'histoire récente, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité. C'est une accusation grave (...) Quand je vois qu'en deux heures, on a ouvert une enquête sur l'emploi de ma femme, je pense qu'en quelques jours, on peut ouvrir une enquête sur un livre qui accuse gravement le chef de l'État ", affirme-t-il en expliquant que François Hollande "a décidé d'éliminer le candidat qui représente l'alternance".