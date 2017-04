Tanguy Pastureau : les stars fuient la présidentielle

publié le 16/04/2017 à 08:50

Le premier tour de la présidentielle approche et les candidats sont fébriles. Ils n’en peuvent plus, ils carburent au café, à la Red Bull, à l’amour de Brigitte pour Macron, à l’amour de la sape pour Fillon et pourtant, ils donnent tout, tels des ados à voix de castor en rut qui dans "The Voice" glapissent du Caruso dans l’espoir que Pagny se retourne en se tripotant le bouc, ce qui est mieux que si c’est José Bové qui le fait parce que le sien il bêle.



Hier, Benoit Hamon était en Bretagne, sa terre, où vivent ses fans, quatre, dont quatre druides qui ont forcé sur l’hydromel, et il s’est dit "solide tel le granit des menhirs", la Bretagne ça le transcende, s’il avait trouvé un loup, un renard et une belette, il dansait avec en soufflant dans le biniou de Yannick Jadot.

François Fillon, le Parrain, était lui au Puy-en-Velay, la ville de la lentille verte et de Laurent Wauquiez, pour les distinguer, Wauquiez c’est celui qui ne provoque pas de ballonnement. Fillon qui est soupçonné d’avoir rendu à Robert Bourgi, alias Cristino Cordulo, les mauvais costumes, il a gardé ceux à 20.000, et a renvoyé à l’autre le caleçon à clochette de son ancêtre Hildebert de Fillon de Sablé, retrouvé dans le grenier de son château. Fillon, vous lui prêtez une gourmette en saphir, il vous rend le collier de nouilles fait par son gosse en 89.



Sinon Mélenchon, le seul bolivarien vivant (on va l’embaumer, le ranger avec Chavez, et on l’exposera à chaque Fête de l’Huma entre Lavilliers et une faucille et un marteau géants réalisés en merguez), a dit qu’une fois élu, il paiera lui-même ses factures à l’Élysée. C’est un F64 humide, rien qu’en chauffage, c’est 20.000 par mois, donc il va se ruiner, c’est comme si Gérard Larcher devait régler ses frais de bouche, Hollande a passé 5 ans à faire des papouilles juste pour se réchauffer, il ne se rend pas compte. Les stars, elles, se sont très peu impliquées dans la campagne cette année...