Tanguy Pastureau : "Valls, c'est Narcisse avec de l'argent"

publié le 15/04/2017 à 05:05

On a des nouvelles de Manuel Valls. Valls, c’est ce zigue qui s’est fait aplatir à la primaire de gauche par Hamon, lequel va se faire aplatir au premier tour par tout le monde sauf Cheminade, le PS c’est une chaîne alimentaire dans laquelle le super-prédateur serait une loutre galeuse venant de se prendre un rocher.



Depuis sa défaite, Valls canalise son énergie, c’est-à-dire qu’il court tout autour de son salon en bavant, tel le caniche qui s’est coincé une croquette dans le gosier, et récemment il a soutenu Macron, le Bayrou version GQ. Soutien pourri pour Macron, parce que Valls est aussi populaire que la blennorragie dans le monde du X, les gens le détestent, il est moins aimé que les choux de Bruxelles à la cantine des CP.

Il est froid, a fait le 49.3, a moins d’humour qu’une enclume, donc on comprend pourquoi le public préférerait passer une soirée avec Martine Aubry munie d’un martinet qu’un quart d’heure avec lui autour d’un Cacolac. Mais lui, non, il n’arrive pas à savoir pourquoi personne ne le kiffe, même "Rose Flétrie", son chien, va de lui-même à la SPA dans l’espoir de se faire recueillir.

Des comparaisons animales peu flatteuses

Ainsi le magazine Envoyé Spécial révèle qu’en 2014, alors qu’il est à Matignon, il commande un sondage sur lui-même, sondage qui coûte 53520 euros, c’est énorme, ça équivaut à une demi-veste de costume offert par Robert Bourgi, le relookeur des stars.



Les sondeurs demandent d’abord au panel "À quel animal vous fait penser Valls ?" Les gens répondent (c'est véridique), à la hyène, au chacal et au scorpion, que des bêtes qui puent ou qui piquent. Moi, je lis ça sur moi, je me dis "Tant pis pour les 53000 boules, c’est l’état qui paye", je mets la feuille à la poubelle et je bouffe 4 bacs de crème glacée en chouinant.