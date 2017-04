Tanguy Pastureau : Vercingétorix contre Sisyphe

publié le 09/04/2017 à 09:40

Parfois, on a envie d’être quelqu’un d’autre. François Fillon, par exemple, est comme ça, c’est un petit père à poils drus qui rêve d’absolu, d’infini, de lui à l’Elysée avec juste un bureau de 2 mètres carrés, tout le reste il le transformera en dressing. Fillon, les meetings, ça le transcende, dès qu’il monte sur scène il y a ses neurones qui font du djembé, il s’est déjà comparé à De Gaulle, puis à Jeanne d’Arc (un type de 63 ans qui a eu 5 enfants et qui se prend pour la Pucelle - c’est un coup à finir à l’HP), puis à Bérégovoy. Et là vendredi, en meeting à Clermont-Ferrand, il s’est comparé à Vercingétorix, le gaulois poilu sur lequel José Bové a pompé son look.



Fillon s’est dit "Je suis à Clermont, Vercingétorix a battu César tout près, à Gergovie, en 52 avant Alain Juppé, ou Jésus Christ, c’est pareil, par Bélénos, c’est un signe, dans un mois je bouffe du sanglier avec Pénélope et Gérard Larcher dans les jardins de l’Elysée". Les politiques font toujours ça pour flatter les autochtones, à Rennes il se serait comparé à Merlin l’enchanteur, au Cap d’Agde à DSK et en meeting à Arcachon serait venu en slip de bain taille XS en criant "Bah alors, on n’attend pas Patrick ?"

Sisyphe aussi a bossé à l'Assemblée sans badge

Benoît Hamon, lui, ne va pas mieux. Il s’est comparé cette semaine à Sisyphe, héros de la mythologie grecque, un pote de Pénélope, lui aussi a bossé à l’Assemblée sans badge. Sisyphe avait déclenché la colère des Dieux de l’Olympe - ça équivaut à celle de Martine Aubry -, qui l’avaient condamné à monter un rocher en haut d’une montagne, une galère à la Hamon, lui veut devenir président avec juste comme soutien Michel Sapin qui lui dit qu’il est nul.

Seulement, le rocher, une fois en haut, se mettait à redescendre en roulant, comme Mamie Ghislaine quand elle part en rando avec le petit neveu qui a pris sa maison en viager, et chaque jour, Sisyphe remontait le rocher, bref, si c’est lui qui avait construit Isola 2000, là il y aurait même pas une cabane à bœufs.