Tanguy Pastureau : Trump et Jong-un vont tout faire péter

publié le 16/04/2017 à 09:40

Donald Trump est sur tous les fronts en ce moment. En tant que candidat, il avait juré que c’était fini de tout péter partout dans le monde, on se disait que le plus gros voyage qu’il ferait ce serait au Texas chez Chuck Norris, le shaolin poilu, afin de se décalquer à l’alcool de cactus et tirer sur des fennecs.



Mais il est devenu président, et comme tous les présidents, il prend ses promesses, les met en pile sur un pouf et s’assied dessus, un papier, une raie, c’est comme chez le poissonnier. Son mur, ça tombe à l’eau, sa réforme de l’Obamacare, kaput, donc il a la rage du hérisson de la pub Spontex qui réalise que pendant 5 ans il a ensemencé une gratounette et n’aura pas de descendance.

Et donc il défonce le reste de la planète, quand américain fâché lui toujours faire ainsi. Le 7 avril, il lance 59 bombes sur une base syrienne, pays d’al-Assad, le psychopathe à tête d’asperge, qui fait 1m90, est tout fin, mais comme à Damas il y a pas l’agence Elite, il a fait dictateur. Et ça marche, puisque la moitié de nos 11 gusses qui veulent entrer à l’Élysée lui bouffent dans la main, il y a plein de sang dedans, donc pour peu qu’ils aient du pain, ça permet de saucer.



Trump, interviewé par Fox Business, chaîne qui l’adore, c’est comme si Lassalle passait sur Chasse et Pêche avec un appât à poule d’eau (au moins les poules comprendraient ce qu’il dit), raconte l’attaque. Le 7, il est à table avec Xi-Jinping, le chinois fou, et dit-il, "On avait devant nous la plus belle part de gâteau au chocolat que j’aie jamais vue", c’est tout ce qu’il a retenu, si un jour on doit amputer Trump des deux jambes mais qu’en même temps on lui sert une pizza, il dira "Yes, une Vesuvio, j’adore, vas-y, pépère, arrache tout, si j’ai du pili-pili j’m’en fous !", il a un sens des priorités digne de Cyril Lignac. Puis, dit-il, "On a lancé 60 missiles sur l’Irak", la journaliste lui dit "Non, c’est la Syrie", car dès qu’on sort du domaine de la pâtisserie, il est nul.