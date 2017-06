et Christelle Rebière

L'ancienne députée MoDem, Corinne Lepage était entendue comme témoin ce mardi 20 juin dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs du MoDem au parlement européen. "Je ne souhaite pas communiquer sur mon audition. C'est une enquête préliminaire, ce que j'ai dit appartient aux enquêteurs", explique la présidente de Cap 21.



Ce 20 juin, Sylvie Goulard, ministre des Armées a choisi de démissionner pour "être en mesure de démontrer librement [sa] bonne foi et tout le travail [qu'elle a] accompli" dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours. Corinne Lepage salue cette décision : "C'est la traduction d'une décision de femme d'État. Elle a préféré mettre au-dessus d'elle la volonté de confiance dans la vie politique que veut mener le président de la République. Et c'est tout à son honneur."

François Bayrou et Marielle de Sarnez sont-ils fragilisés par cette décision ? "Certainement", assure l'ancienne députée. Elle estime par ailleurs que François Bayrou, garde des Sceaux et défenseur de la loi de moralisation politique "pose un problème". "De très nombreux concitoyens ne comprennent pas très bien.et se posent des questions. Mais on en est encore à un stade où c'est un choix personnel", ajoute Corinne Lepage.